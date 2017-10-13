Узбекистан стал самым популярным среди российскиx путешественников на День единства

- Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все оформленные авиабилеты на День народного единства (4 ноября) в России и составил рейтинг самых популярных направлений.

Из заграничных маршрутов пассажиры выбирают в этом году Узбекистан, Израиль, Германию, Молдавию и Армению. Можно отметить рост интереса к Узбекистану и Армении: доля оформленных на Туту.ру билетов по сравнению с прошлым годом выросла как минимум в три раза. Почти в два раза выросла доля билетов в Молдавию. В прошлом году пятерка самых популярных на ноябрьские праздники стран выглядела иначе: Израиль, Чехия, Германия, Италия и Казахстан. Из европейских стран в этом году в топ-5 осталась только Германия.