Человек упал с моста по улице Саина в Алматы - очевидцы (видео)

CA-NEWS (KZ) - ЧП произошло на мосту по улице Саина в Алматы, передает Tengrinews.kz. Очевидцы сообщают, что с моста на пересечении с улицей Жандосова упал человек.

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, как человек лежит на земле, ему на помощь подоспели проезжающие мимо автомобилисты. В связи с происшествием там образовался затор из машин. Улица Саина в Алматы считается магистральной.

По данным программы "Территория происшествий" на телеканале СТВ, скорая помощь забрала пострадавшего в городскую клиническую больницу № 7. Другие подробности произошедшего выясняются. Как сообщили в ДВД Алматы, по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства устанавливаются.



