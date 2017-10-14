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  14 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Исландии упал в обморок и сломал нос в ванной

CA-NEWS (CA) - Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сообщил, что упал в обморок, принимая горячую ванную, сломал нос и ушиб лоб, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Теплая уютная ванная оказалась слишком горячей и уютной", - написал политик на своей странице в Facebook. После падения президент был сразу доставлен в больницу, где ему наложили швы.

В настоящий момент исландский лидер чувствует себя хорошо. Гвюдни Йоуханнессон занимает должность президента Исландии с 1 августа 2016 года. Вступив на этот пост в возрасте 48 лет, он стал самым молодым президентом в истории страны.

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