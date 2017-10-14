Ядерное соглашение с Ираном может быть расторгнуто в любой момент - Трамп

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана за поддержку террористических организаций, сообщает РИА Новости.

"Режим (Иран - ред.) остается ведущим государством - спонсором терроризма и помогает "Аль-Каиде", "Талибану", "Хезболле" и другим террористическим сетям. Он разрабатывает, размещает ракеты в нарушение (международных норм - ред.), которые угрожают нам и нашим союзникам", - заявил Трамп, выступая со специальным обращением.

По его словам, международная ядерная сделка с Ираном была одним из "наихудших и односторонних соглашений, в которые когда-либо вступали США". "Ядерная сделка дала диктатуре в Иране политическую и экономическую подпитку, предоставив срочно необходимое Ирану освобождение от санкций… Она также дала режиму непосредственные финансовые вливания", - сказал Трамп.

По его словам, Иран получил от сделки более 100 миллиардов долларов. Президент США отметил, что Иран неоднократно нарушал положения соглашения по ядерной программе. Трамп объявил о готовности пересмотреть сделку.

"В случае, если мы не сможем прийти к решению с конгрессом (США) и нашими союзниками, соглашение будет прекращено. Это изучается, и наше участие (в соглашении) может быть прекращено мною, как президентом, в любое время", - добавил он. Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Трамп на протяжении всей своей президентской кампании выступал за выход из сделки с Ираном. После победы на выборах его позиция не изменилась.



