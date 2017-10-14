Поставщик чипов Apple потребовал запретить производство iPhone в Китае

- Производитель чипов Qualcomm обратился в суд по интеллектуальной собственности в Пекине (Китай) с требованием запретить производство и продажу iPhone в стране, сообщает Bloomberg. Компания заявила о нарушении своих прав на патенты. «Apple использует технологии, созданные Qualcomm, и не платит за них», — утверждает пресс-секретарь Qualcomm Кристин Тримбл.

Qualcomm — разработчик электронных компонентов из США. Наиболее известными продуктами компании являются процессоры из линейки Snapdragon, которые используются в большинстве современных смартфонов, планшетов и других устройств. Значительная часть выручки Qualcomm также приходится на патенты на изобретения, которые лежат в основе современных телекоммуникационных систем.

По итогам 2016 финансового года выручка Apple составила $215,6 млрд, 22,5% которой приходилось на продажи компании в Китае, отмечает Bloomberg. В сентябре Apple представила новые модели iPhone 8 и X, производство которых сосредоточено в этой стране.

Противостояние между компаниями Apple и Qualcomm началось в начале 2017 года.

Производитель смартфонов подал антимонопольный иск против Qualcomm на $1 млрд, обвиняя партнера в несправедливой практике лицензирования, завышении цен на чипы и злоупотреблении д​оминирующим положением на рынке. Вскоре после подачи данного иска Apple прекратила выплату лицензионных платежей в сторону Qualcomm, которые составляли примерно $2 млрд в год, по оценкам аналитиков, которые приводит Bloomberg. В результате производитель чипов снизил прогнозы по прибыли, а его котировки на NASDAQ за прошедшие 12 месяцев упали на 19,4%, в то время как цена на акции Apple за тот же период выросла на 33,9%, пишет издание РБК.

В ответ на действия Apple в суд в апреле обратился Qualcomm, обвиняя производителя смартфонов iPhone в нарушении заключенных договоренностей и преследовании с помощью регуляторов разных стран. По версии Qualcomm, Apple должен был выплатить $1 млрд четырем изготовителям оборудования, которые, в свою очередь, должны перечислить лицензионные платежи Qualcomm. В заявлении Qualcomm также говорилось, что Apple пытается инициировать санкции в отношении Qualcomm, предоставляя искаженные факты регуляторам разных стран.

Претензии к деятельности Qualcomm действительно есть и у органов власти. Комиссия по справедливой торговле Тайваня 11 октября оштрафовала производителя чипов на $773 млн за противозаконное ограничение доступа конкурентов к своим технологиям.​ По оценкам регулятора, компания нарушала антимонопольное законодательство как минимум семь лет. В декабре 2016 года Комиссия по справедливой торговле Республики Корея обязала Qualcomm выплатить $853 млн в связи с похожими нарушениями.

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/technology_and_media/13/10/2017/59e0f0039a79472f2b536164?from=main