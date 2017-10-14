Президент Ирана жестко ответил на заявление Трампа

CA-NEWS (CA) - Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал новую стратегию лидера США Дональда Трампа по ирано-американским отношениям, сообщает РИА Новости.

Так, он заявил, что ни одна страна не может отменить ядерное соглашение, и в него не могут быть внесены отговорки.

"Это международная многосторонняя сделка, которая была ратифицирована Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", - заявил Роухани.

По словам Роухани, Иран "даст достойный ответ", если другие стороны откажутся выполнять свои обязательства по ядерной сделке Кроме того, Роухани отметил, что речь Трампа была полна беспочвенных обвинений в адрес народа Ирана.

Он заявил, что Тегеран выполняет все международные обязательства. Комментируя обвинения в поддержке терроризма, президент заявил, что Иран продолжит бороться с террористами в регионе.

Напомним, ранее Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.



