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  14 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан послал представителей мониторить президентские выборы в Кыргызстане
CA-NEWS (TJ) - Представители Таджикистана будут наблюдать за выборами президента Кыргызстана, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 15 октября.

Два члена Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан – Нурали Шамсов и Махмадёр Раджабов будут мониторить президентские выборы в Кыргызстане, вплоть до подсчета голосов, сообщили «АП» в ЦИК РТ. Cегодня они отбыли в Бишкек, сообщает АП.

Между тем, ЦИК Казахстана принял решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения. Тем не менее в рамках международных обязательств представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в КР.

"Ввиду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в пятницу.

При этом в рамках международных обязательств, представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в Кыргызстане в составе международных миссий.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.

Президентский срок действующего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и согласно Конституции он не может повторно баллотироваться в президенты.

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