Ученые нашли связь между образованием и продолжительностью жизни

CA-NEWS (CA) - Британские биологи выяснили, что люди, обучавшиеся в высших учебных заведениях, живут дольше, чем их менее образованные современники. Кроме того, шансы на долгожительство выше у тех, кто не имеет лишнего веса. Научная работа опубликована в журнале Nature Communications, пишет Российская Газета.

Они оценили влияние на долгожительство различных факторов, в том числе генетических. На основании своих исследований биологи утверждают, что практически все вредные привычки связаны с ДНК. Однако генетика не предопределяет их возникновение у человека на сто процентов.

Кроме того, Питер Джоши и его коллеги выяснили, что каждый год, проведенный в высшем учебном заведении, продлевает жизнь примерно на год. А каждый лишний килограмм веса укорачивает ее на срок около двух месяцев. Не менее пагубно сказывается и курение.

Если человек ежедневно выкуривает пачку сигарет, он должен понимать, что это сократит его пребывание на земле на семь лет. Наиболее интересной представляется зависимость продолжительности жизни от образования. Как полагают британские ученые, обучение в высших учебных заведениях способствует правильному образу жизни, так как дает убедительные знания о роли питания и вредных привычек на состояние здоровья.