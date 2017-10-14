Список наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы президента Кыргызстана

- ЦИК Казахстана принял решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения. Тем не менее в рамках международных обязательств представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в КР.

"Ввиду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в пятницу.

При этом в рамках международных обязательств, представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в Кыргызстане в составе международных миссий.

"Сорок шесть казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран", — сообщили в ЦИК.

№ ФИО Организация, должность I. Миссия наблюдателей от СНГ 1. Мустафина Сабила Сапаровна Секретарь Центральной избирательной комиссии РК 2. Карин Ерлан Тынымбайулы АО «Республиканская ТРК «Казахстан, председатель правления 3. Каналимов Ерлан Ермекович г. Астана, аппарат акима, руководитель управления внутренней политики 4. Вавилин Вячеслав Дмитриевич г. Алматы, руководитель аппарата акима Жетысуского района 5. Бексултанов Арыслан Багланович г. Алматы, главный специалист отдела оргработы и документационного обеспечения аппарата акима Медеуского района 6. Нысаналиев Мирас Нурланович г. Алматы, руководитель аппарата акима Наурызбайского района 7. Боранбаев Тулентай Рахимжанович Акмолинская область, председатель Атбасарской районной территориальной избирательной комиссии 8. Айтова Мейрамгуль Казбековна Алматинская область, руководитель аппарата маслихата г. Капшагай 9. Байтасова Бижамал Абеновна Алматинская область, секретарь Алматинской областной избирательной комиссии 10. Нуралинова Кульбан Нуртаевна Алматинская область, руководитель юридического государственно-правового отделения акимата Панфиловского района 11. Айманакумов Азамат Мақсотович Атырауская область, главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Атырауской области 12. Мухамбеткалиева Айгүль Кубашевна Атырауская область, начальник отдела организации и контроля оказания государственных услуг 13. Шакиров Ануар Играшинович Атырауская область, руководитель аппарата акима Жылыойского района 14. Есенгалиев Жарас Мағазович Атырауская область, руководитель аппарата акима Макатского района 15. Койбаков Серик Дуйсенбайулы Жамбылская область, начальник Службы управления персоналом аппарата акима Жуалынского района 16. Тургынбай Сманалы Жумабайулы Жамбылская область, руководитель финансового отдела аппарата акима Кордайского района 17. Залмуқанов Мурат Дуйсенулы Западно-Казахстанская область, руководитель аппарата акима Зеленовского района 18. Искаков Жанат Маратович Карагандинская область, руководитель аппарата акима Карагандинской области 19. Малашко Александр Юрьевич Костанайская область, секретарь областной избирательной комиссии 20. Мусабаева Альфия Мейрамовна Костанайская область, руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима Костанайской области 21. Балабаев Мурат Султангазиевич Кызылординская область, главный инспектор аппарата акима Кызылординской области 22. Кайруллаев Айдын Бокенбаевич Кызылординская область, руководитель Управления внутренней политики Кызылординской области 23. Шайхимов Айтуган Абылаевич Павлодарская область, секретарь Павлодарского районного маслихата 24. Исманов Бейбут Каиркешевич Северо-Казахстанская область, председатель областной избирательной комиссии 25. Турсынбетов Абай Кабылбекович Южно-Казахстанская область, главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Тюлькубасского района 26. Туракулов Нуридин Зиябекович Южно-Казахстанская область, руководитель юридического отдела аппарата акима Тюлькубасского района 27. Якупова Венера Жарылкасыновна Южно-Казахстанская область, директор детского оздоровительного лагеря «Болашак» Межпарламентская Ассамблея СНГ (в составе Миссии СНГ) 28. Тагимов Марат Мурзагалиевич Депутат Сената Парламента Республики Казахстан 29. Бопазов Марат Дарибекович Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II. Миссия наблюдателей от ОБСЕ 30. Чулаков Жандос Утемисович И.о. заведующего отделом по связям со СМИ аппарата ЦИК РК 31. Козубаева Сауле Турсынхановна Главный консультант аппарата ЦИК РК 32. Шаймаков Гали Нажмединович Руководитель Управления по реализации имиджевых проектов в заграничных учреждений РК 33. Ахметов Аскар Абдрашитович Консультант Департамент Европы МИД РК Парламентская Ассамблея ОБСЕ 34. Жолдасбаев Муратбай Сматаевич Депутат Сената Республики Казахстан III. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации содружества 35. Дюсембинов Султан Мырзабекович Алматинская область, секретарь Алматинского областного маслихата 36. Апеков Ермек Омарович Алматинская область, главный инспектор аппарата акима Алматинской области 37. Галинова Улжан Турсынбаевна референт Секретариата ШОС IV. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) 38. Мажитов Ассан директор проекта ССТГ 39. Алмен Дастан эксперт по исследованиям ССТГ 40. Шоконаев Самат Есетович Второй Секретарь Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике 41. Атанов Данияр Муратович Второй Секретарь Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике 42. Маделханов Мухан Айтмахамбетулы Консул Республики Казахстан в г. Ош 43. Момынкулов Жаннат Байжомартович эксперт Международной тюркской академии V. Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран (Тюрк ПА) (3 чел.) 44. Асанов Жандос Генеральный секретарь Тюрк ПА 45. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе 46. Енсегенов Сарсенбай Курманулы депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Напомним, вчера член Центризбиркома РК Марат Сарсембаев отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Атамбаева. Об этом Марат Сарсембаев заявил на заседании ЦИК РК.

Члены ЦИК одобрили решение Сарсембаева.

"Я думаю, что вопрос Маратом Алдонгаровичем поставлен правильно. Высказанные тут мотивы вполне обоснованны. Я бы хотел рассматривать то решение, которое предлагается, не в форме протеста, а в форме реакции на ту политизацию избирательной кампании, которая проходит в Кыргызстане", - заявил в ходе заседания глава ЦИК РК Берик Имашев.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.