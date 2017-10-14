Список наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы президента Кыргызстана

"Ввиду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в пятницу.
При этом в рамках международных обязательств, представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в Кыргызстане в составе международных миссий.
"Сорок шесть казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран", — сообщили в ЦИК.
|№
|ФИО
|Организация, должность
|
I. Миссия наблюдателей от СНГ
|1.
|Мустафина Сабила Сапаровна
|Секретарь Центральной избирательной комиссии РК
|2.
|Карин Ерлан Тынымбайулы
|АО «Республиканская ТРК «Казахстан, председатель правления
|3.
|Каналимов Ерлан Ермекович
|г. Астана, аппарат акима, руководитель управления внутренней политики
|4.
|Вавилин Вячеслав Дмитриевич
|г. Алматы, руководитель аппарата акима Жетысуского района
|5.
|Бексултанов Арыслан Багланович
|г. Алматы, главный специалист отдела оргработы и документационного обеспечения аппарата акима Медеуского района
|6.
|Нысаналиев Мирас Нурланович
|г. Алматы, руководитель аппарата акима Наурызбайского района
|7.
|Боранбаев Тулентай Рахимжанович
|Акмолинская область, председатель Атбасарской районной территориальной избирательной комиссии
|8.
|Айтова Мейрамгуль Казбековна
|Алматинская область, руководитель аппарата маслихата г. Капшагай
|9.
|Байтасова Бижамал Абеновна
|Алматинская область, секретарь Алматинской областной избирательной комиссии
|10.
|Нуралинова Кульбан Нуртаевна
|Алматинская область, руководитель юридического государственно-правового отделения акимата Панфиловского района
|11.
|Айманакумов Азамат Мақсотович
|Атырауская область, главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Атырауской области
|12.
|Мухамбеткалиева Айгүль Кубашевна
|Атырауская область, начальник отдела организации и контроля оказания государственных услуг
|13.
|Шакиров Ануар Играшинович
|Атырауская область, руководитель аппарата акима Жылыойского района
|14.
|Есенгалиев Жарас Мағазович
|Атырауская область, руководитель аппарата акима Макатского района
|15.
|Койбаков Серик Дуйсенбайулы
|Жамбылская область, начальник Службы управления персоналом аппарата акима Жуалынского района
|16.
|Тургынбай Сманалы Жумабайулы
|Жамбылская область, руководитель финансового отдела аппарата акима Кордайского района
|17.
|Залмуқанов Мурат Дуйсенулы
|Западно-Казахстанская область, руководитель аппарата акима Зеленовского района
|18.
|Искаков Жанат Маратович
|Карагандинская область, руководитель аппарата акима Карагандинской области
|19.
|Малашко Александр Юрьевич
|Костанайская область, секретарь областной избирательной комиссии
|20.
|Мусабаева Альфия Мейрамовна
|Костанайская область, руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима Костанайской области
|21.
|Балабаев Мурат Султангазиевич
|Кызылординская область, главный инспектор аппарата акима Кызылординской области
|22.
|Кайруллаев Айдын Бокенбаевич
|Кызылординская область, руководитель Управления внутренней политики Кызылординской области
|23.
|Шайхимов Айтуган Абылаевич
|Павлодарская область, секретарь Павлодарского районного маслихата
|24.
|Исманов Бейбут Каиркешевич
|Северо-Казахстанская область, председатель областной избирательной комиссии
|25.
|Турсынбетов Абай Кабылбекович
|Южно-Казахстанская область, главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Тюлькубасского района
|26.
|Туракулов Нуридин Зиябекович
|Южно-Казахстанская область, руководитель юридического отдела аппарата акима Тюлькубасского района
|27.
|Якупова Венера Жарылкасыновна
|Южно-Казахстанская область, директор детского оздоровительного лагеря «Болашак»
|
Межпарламентская Ассамблея СНГ (в составе Миссии СНГ)
|28.
|Тагимов Марат Мурзагалиевич
|Депутат Сената Парламента Республики Казахстан
|29.
|Бопазов Марат Дарибекович
|Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
|
II. Миссия наблюдателей от ОБСЕ
|30.
|Чулаков Жандос Утемисович
|И.о. заведующего отделом по связям со СМИ аппарата ЦИК РК
|31.
|Козубаева Сауле Турсынхановна
|Главный консультант аппарата ЦИК РК
|32.
|Шаймаков Гали Нажмединович
|Руководитель Управления по реализации имиджевых проектов в заграничных учреждений РК
|33.
|Ахметов Аскар Абдрашитович
|Консультант Департамент Европы МИД РК
|
Парламентская Ассамблея ОБСЕ
|34.
|Жолдасбаев Муратбай Сматаевич
|Депутат Сената Республики Казахстан
|
III. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации содружества
|35.
|Дюсембинов Султан Мырзабекович
|Алматинская область, секретарь Алматинского областного маслихата
|36.
|Апеков Ермек Омарович
|Алматинская область, главный инспектор аппарата акима Алматинской области
|37.
|Галинова Улжан Турсынбаевна
|референт Секретариата ШОС
|
IV. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ)
|38.
|Мажитов Ассан
|директор проекта ССТГ
|39.
|Алмен Дастан
|эксперт по исследованиям ССТГ
|40.
|Шоконаев Самат Есетович
|Второй Секретарь Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике
|41.
|Атанов Данияр Муратович
|Второй Секретарь Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике
|42.
|Маделханов Мухан Айтмахамбетулы
|Консул Республики Казахстан в г. Ош
|43.
|Момынкулов Жаннат Байжомартович
|эксперт Международной тюркской академии
|
V. Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран (Тюрк ПА) (3 чел.)
|44.
|Асанов Жандос
|Генеральный секретарь Тюрк ПА
|45.
|Дулатбеков Нурлан Орынбасарович
|депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
|46.
|Енсегенов Сарсенбай Курманулы
|депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
Напомним, вчера член Центризбиркома РК Марат Сарсембаев отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Атамбаева. Об этом Марат Сарсембаев заявил на заседании ЦИК РК.
Члены ЦИК одобрили решение Сарсембаева.
"Я думаю, что вопрос Маратом Алдонгаровичем поставлен правильно. Высказанные тут мотивы вполне обоснованны. Я бы хотел рассматривать то решение, которое предлагается, не в форме протеста, а в форме реакции на ту политизацию избирательной кампании, которая проходит в Кыргызстане", - заявил в ходе заседания глава ЦИК РК Берик Имашев.
Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.