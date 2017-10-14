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  14 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане вице-премьеру по культуре объявлен выговор за плохую огранизацию концерта на Совете старейшин
CA-NEWS (TM) - 13 октября в ходе заседания кабинета министров Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру по вопросам культуры Аннагельды Гараджаеву, сообщает госинформагентство ТДХ.

По данным издания, глава государства выразил глубокое недовольство работой в сфере культуры по выявлению молодых талантов, ищущих свой путь в мире искусства, а также деятельностью по обеспечению высокого организационного уровня проводимых культурных мероприятий.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над проведением на высоком организационном уровне концерта по случаю заседания Совета старейшин Туркменистана президент объявил вице-премьеру выговор.

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