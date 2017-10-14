Годовалого малыша оставили на улице в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Ребенок был оставлен на улице в районе Нижней Пятилетки, передает patrul.kz. Как сообщает портал, около недели мальчик находится в гематологическом отделении детской городской клинической больницы № 2.

Его окружили теплом и заботой врачи и нянечки, но ребенок тоскует по маме, которая за это время так и не объявилась.

В больницу подкидыша привезли 8 октября. Его нашли полицейские в Турксибском районе Алматы по адресу улица Спасская, 57. Около 21.30 годовалый малыш оказался на улице один. Грязный, замерзший и голодный.

Мальчика сразу доставили в детскую больницу, где его обследовали врачи, сообщает Tengrinews.kz.

"По результатам анализов выяснилось, что у ребенка нет отклонений в здоровье. Он хорошо питается. Не разговаривает, но понимает. Если вы ищете этого ребенка, то сможете прийти в детскую больницу в отделение гематологии", - рассказала старшая медсестра отделения гематологии Маржан Мамаева.