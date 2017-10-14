Оговорка российского министра рассмешила Путина

CA-NEWS (CA) - Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании у президента по вопросам развития сельского хозяйства рассмешил Владимира Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею, сообщают российские сми.

В ходе заседания Ткачев приводил в пример Германию, которая значительную часть своей свинины поставляет в том числе в Индонезию. На это Путин отметил, что Индонезия - мусульманская страна, а значит, свинину там не едят. "Хорошо. Южная Корея", - поправился Ткачев. "Какая разница?" - добавил он с улыбкой спустя некоторое время. Путин засмеялся и закрыл лицо ладонями.

Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ткачев: Германия свинину продает в Китай, Индонезию

Путин: Это мусульманская страна, свинину не едят.

Ткачев: Ну Южная Корея! Какая разница? pic.twitter.com/uSkTkT5KRZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.