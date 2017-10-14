Экс-глава КНБ РК Дутбаев подозревается в хищении

CA-NEWS (KZ) - Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев подозревается в хищении, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В производстве Следственного комитета КНБ находится уголовное дело в отношении Дутбаева Нартая Нуртаевича, Дутбаева Рустембека Нуртаевича и Калкабаева Орынбасара Шайбековича по фактам присвоения и растраты, то есть хищения вверенного чужого имущества ЗАО "Республиканский центр "Казимпекс" КНБ, легализации имущества, полученного преступным путем, а также злоупотребления властью и служебным положением", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что 27 сентября 2017 года квалифицированы деяния подозреваемых Дутбаева Нартая по статье 176 части 3 пунктами "б", "г" УК (в редакции 1997 года), статье 218 части 3 пунктами 1,3, статье 450 части 2; Дубаева Рустембека по статье 176 части 3 пункту "б" УК (в редакции 1997 года), статье 218 части 3 пункта 3 УК РК; Калкабаева Орынбасара по статье 176 части 3 пунктами "б", "г" (в редакции 1997 года), статье 218 части 3 пунктам 1,3 УК РК.

"28 сентября Есильским районным судом №2 города Астаны в отношении подозреваемых Дутбаева Нартая, Дутбаева Рустембекаи Калкабаева Орынбасара санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. 10 октября 2017 года по указанному делу объявлено об окончании производства следственных действий", - также сообщается в ответе КНБ.

Напомним, 11 сентября этого года Нартай Дутбаев был осужден Военным судом Акмолинского гарнизона. Экс-главу КНБ РК суд признал виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК). Ему назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Также по данному делу были осуждены еще два человека. 28 сентября стало известно об аресте Рустембека Дутбаева.



