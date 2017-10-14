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  14 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане пройдет неделя российского кино
CA-NEWS (UZ) - С 15 по 20 октября текущего года во Дворце искусств молодежи будет проведена неделя российского кино, сообщает Uzdaily.

Данное мероприятие проводится при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и при участии Союза Молодежи Узбекистана, национального агентства “Узбеккино”, Центра развития кинематографии, а также российской кинокомпании “Фестсинема”.

В программу недели войдут фильмы, снятые российскими кинематографистами: «Коробка» (16октября в 17:00), «Огни большой деревни» (17 октября, 15:00), «Тэли и Толи» (18 октября, 15:00), «Находка» (19 октября, 15:00), «Лиризмы» (20 октября, 15:00), «Единичка» (20 октября, 18:00).

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