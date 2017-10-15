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  15 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Боевик «Аль-Каиды» получил 13 лет тюрьмы в Гуантанамо за терроризм
CA-NEWS (CA) - Сидевшего в изоляторе американской военной тюрьмы Гуантанамо гражданина Саудовской Аравии Ахмеда Мохаммеда Ахмеда Хаза аль-Дарби приговорили к 13 годам лишения свободы за терроризм. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Решение было вынесено военной комиссией на базе Гуантанамо. Гражданин Саудовской Аравии был задержан спецслужбами США еще в 2002 году. В 2014 году аль-Дабри признал себя виновным в попытках осуществления терактов в Ормузском проливе и возле побережья Йемена.

Он сотрудничал с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида», а в 90-х годах отправился воевать против сербов в Боснию и Герцеговину. Также он признал свою вину в нападении на французский нефтяной танкер Limburg также у берегов Йемена. Кроме того, аль-Дабри пошел на сделку со следствием в обмен на снижение срока заключения и согласился свидетельствовать в суде на стороне США, сообщает РБК.

«Время, проведенное в Гуантанамо, научило меня четко видеть, кто я, куда я направляюсь, и что я делаю. Это дало мне время подумать и увидеть, что насилие ошибочно и не выдерживает каких-либо прочных оснований. Я благодарен за эти уроки», — заявил аль-Дабри на заседании военного суда, сообщает Miami Herald.

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