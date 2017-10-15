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  15 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Более 600 чиновников из Турции попросили убежища в Германии
CA-NEWS (CA) - К немецким властям в 2017 году с прошением о предоставлении убежища обратилось более 600 турецких чиновников. Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на данные МВД ФРГ.

По информации МВД, с января по сентябрь текущего года заявление о предоставлении убежища подали в том числе и 250 обладателей турецких дипломатических паспортов. Чиновники намерены избежать преследования в Турции после неудачного госпереворота в 2016 году. Тогда в столкновениях с военными погибли более 230 человек, не менее 2,2 тыс. человек пострадали. Десятки тысяч граждан Турции были арестованы и задержаны по подозрению в участии в госперевороте, сотни людей лишились должностей.

Отношения Берлина и Анкары ухудшились после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытался подавить политических конкурентов. Президент Турции также обвинил ФРГ в предоставлении убежища для участников провалившегося госпереворота, курдских боевиков и террористов.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время предвыборных теледебатов заявила, что она попытается положить конец переговорам по членству Турции в ЕС. Также Германия заморозила «почти все» поставки немецкого оружия в Турцию. В свою очередь, Эрдоган призвал проживающих в Германии турков голосовать на федеральных выборах против Меркель и ее сторонников.
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