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  15 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане введут запрет на использование газобаллонов определённого типа в автомобилях
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 февраля 2018 года будет запрещено пользоваться автомобилями, в которых установлено газобаллонное оборудование типа СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4.

Также будет запрещено использовать транспортные средства с баллонами СПГ-1, заводская комплектация которых нарушена. Единственным исключением из новых правил станут автобусы MAN А 22 CNG, производимые самаркандским заводом JV MAN Auto-Uzbekistan и использующие газовые баллоны СПГ-3, сообщает podrobno.uz

После 1 февраля будущего года при выявлении инспекторами на дорогах автомобилей с газобаллонным оборудованием СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4, а также баллонов СПГ-1 с нарушением заводской комплектации, к их владельцам будет применяться ответственность за использование транспортных средств, эксплуатация которых запрещена.

В действующем законодательстве управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена, грозит штрафом в размере 5 минимальных заработных плат (1 МРЗП — 149 775 сумов, 748 875 сумов).

По данным Министерства внутренних дел, сегодня в стране уже не осталось автомобилей, использующих оборудование СПГ-3 и СПГ-4, а число авто с баллонами СПГ-2 не превышает 67,6 тысячи.

Отметим, что в мировой практике баллоны высокого давления с газом для авто делятся на 4 типа: цельнометаллические изготовленные из легированной углеродистой стали (СПГ-1), металлопластиковые со стальным или алюминиевым лайнером (СПГ-2), металлопластиковые с обмоткой типа "кокон" (СПГ-3) и композитные баллоны (СПГ-4).

Наиболее широко распространен первый тип из-за хорошего сочетания ценовых и технологических характеристик. Кроме того, он обеспечивает наиболее высокий уровень безопасности при чрезвычайных ситуациях: ДТП и пожарах.

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