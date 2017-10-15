В желудке рыбы-дорадо нашли 32 детеныша черепахи (видео)

CA-NEWS (CA) - Необычную находку сделали в желудке большой корифены, пойманной у побережья Коста-Рики. Разрезав живот огромной рыбине, рыбак одну за другой вытащил оттуда 32 морские черепашки.

В пояснении к ролику, опубликованному в YouTube, говорится, что все детеныши, кроме одного к сожалению оказались мертвы.

Большая корифена имеет несколько названий - рыба-дельфин, махи-махи, лампига, золотая макрель, дорадо. Испанцы называют ее "золотой странник" из-за того, что выпрыгивая из воды, рыба часто меняет цвет.

Корифена большая - хищная рыба, в рацион которой входят крабы, кальмары, скумбрия, летучая рыба. Корифена - одна из самых быстрорастущих рыб в мире, достигающая в длину до 1,5-2 метров. Также этот вид относится к самым быстроплавающим рыбам, сообщает Tengrinews.kz.



