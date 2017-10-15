Казахская песня "Қайда?" покоряет США

CA-NEWS (KZ) - Песня-хит казахстанской певицы Ерке Есмахан "Қайда?" покоряет американцев. На странице посольства США в Казахстане в Facebook появилось видео, на котором под композицию весело танцуют темнокожие повара.

"Песня "Қайда?" покоряет Нью-Йорк", - говорится в анонсе к ролику. Впрочем, в комментариях под постом пользователь Руслан Сериков сообщил, что автором видео является он и снято оно не в Нью-Йорке, а в Майями. По его словам, в кадре гаитяне. Один из комментаторов отметил, что песня "Қайда?" нравится почти всем иностранцам, сообщает Tengrinews.kz.

Как сообщалось ранее, клип Ерке Есмахан "Қайда?" за три месяца набрал в YouTube свыше 31 миллионов просмотров, обогнав зарубежных звезд. А сама песня находится на пике популярности.



