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  15 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Пропустивший пешеходов кортеж президента Монголии восхитил соцсети

CA-NEWS (MNG) - В социальных сетях появилась фотография кортежа президента Монголии, остановившегося на зебре, чтобы пропустить пешеходов, сообщает ARD. "В Улан-Баторе действует неписанный закон - пропускать кортежи первых лиц страны. Видимо, Халтмаагийн Баттулга решил правило изменить", - говорится в статье.

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Как отмечает издание, данный поступок получил признание большого количества монгольских граждан.

Восхищение действием монгольского главы государства высказали и в Казахстане. Так, популярный блогер Ержан Рашев посвятил этому целый пост,пишет Tengrinews.kz.

"Как видите, ничего не случилось. Земля не перевернулась. Власть не потеряла к себе уважения. Народ не взбунтовался. Революции не случилось. Оказалось, вдруг, что взаимоуважение между руководителями и гражданами страны - это не страшно. Не страшно жить бок о бок со своими соотечественниками, и совсем не страшно делать что-то, что не вписывается в твое понимание о величии и могуществе. Это истинное благородство, достойное потомков Чингисхана. Только власть с очень большим сердцем способна на такое. Которая знает себе цену. И поэтому знает цену и других", - написал он в своем Facebook.

Халтмаагийн Баттулга был избран президентом Монголии в июле этого года. Он чемпион мира по самбо, художник и предприниматель. 54-летний Баттулга считается одним из богатейших людей страны. Владеет русским, английским языками. Также является примерным отцом и сыном.

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После избрания на пост главы государства Баттулга отказался от проживания в положенной ему по статусу охраняемой резиденции. Как сообщали СМИ, он решил обосноваться в небольшом доме и ходить на работу пешком, до нее всего 400 метров.
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