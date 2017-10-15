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  15 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана арендовал самолет у российского миллиардера Алишера Усманова, - Uzbekistan Airways
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CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания Узбекистана арендует самолет для президента страны Шавката Мирзиеева у российского миллиардера Алишера Усманова, говорится в официальном сообщении Uzbekistan Airways.

Как сообщает Uzbekistan Airways, правительство Узбекистана поручило авиакомпании найти самолет для дальних перелетов президента. В результате был выбран самолет Airbus 340 M-IABU, который предложил его оператор GlobalJet.

Национальная авиакомпания заключила договор аренды самолета с его владельцем — компанией Klaret Aviation Limited. Договор был заключен «на коммерческих условиях по существующим рыночным ценам», подчеркивается в сообщении.

«Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» от имени правительства республики Узбекистан выражает признательность г-ну Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования президентом республики Узбекистан в соответствии с вышеуказанным договором», - говорится в сообщении.

Стоимость договора аренды в сообщении не указана. Uzbekistan Airways ограничились заявлением, что речь идет о «существующих рыночных ценах».

Как отмечает Би-би-си, Мирзиёев этой осенью уже использовал самолет Усманова, когда летал на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк, а также на саммит стран СНГ в Сочи.

Мирзиеев и Усманов имеют родственные связи. Племянница жены президента Узбекистана была замужем за племянником Усманова, который погиб в автомобильной аварии в 2013 году.

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