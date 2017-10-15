Казахстанский политолог Ерлан Карин рассказал об участии в качестве международного наблюдателя на выборах президента Кыргызстана

- Казахстанский политический и общественный деятель, политолог, председатель правления АО «РТРК "Казахстан“» Ерлан Карин на своей странице в Facebook рассказал о работе международного наблюдателя в составе миссии СНГ на выборах президента Кыргызстана.

«Это уже 5-ые выборы в Кыргызстане, где я принимаю участие в качестве международного наблюдателя в составе миссии СНГ. И как опытный наблюдатель я знаю, что самое главное - это одеться потеплее и удобнее, а не так как некоторые мои коллеги, особенно новички в костюме и в галстуке», - пишет автор.

«Поскольку необходимо прибыть на участок еще до открытия, когда еще на улице темно и прохладно. И также наблюдателям важно присутствовать на закрытии и иногда подсчет голосов затягивается до полуночи. В качестве наблюдателя я работал фактически во всеx регионах Кыргызстана - в Джала-Абаде, Оше, Узгене, Алае, Араване, Алабуке, Карабалте, Таласе и Нарыне. В этот раз впервые решил посмотреть за выборным процессом в Бишкеке и его окрестностях», - отметил Карин.

Напомним, ЦИК Казахстана принял решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября в качестве самостоятельного субъекта наблюдения. Тем не менее в рамках международных обязательств представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в КР.

«Ввиду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызстана 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в пятницу, 13 октября.

При этом в рамках международных обязательств, представители Казахстана все же отправятся в качестве наблюдателей на выборы в Кыргызстане в составе международных миссий.

«Сорок шесть казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран», - сообщили в ЦИК.