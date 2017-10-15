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  15 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Трампу предрекли победу на следующих выборах президента США
CA-NEWS (CA) - Дональд Трамп сможет выиграть на президентских выборах 2020 года, заявил бывший главный советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон на конференции американских консерваторов в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Бэннон уверен, что Трамп не только сохранит свой пост до 2020 года, но и получит 400 голосов выборщиков в 2020 году. Таким образом он ответил на публикацию издания Vanity Fair, где со ссылкой на двух источников утверждалось, что Бэннон оценивает шанс Трампа пробыть отведенный ему президентский срок до конца в 30%.

Экс-советник отметил, что победу Трампу обеспечило восстание популистов, националистов и консерваторов.

Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года, набрав 304 голоса против 227 у Клинтон по выборщикам от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей.

Для того, чтобы выиграть президентские выборы в США, нужно не менее 270 голосов выборщиков из 538. Дональд Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года. Тогда за него отдали свои голоса 304 выборщика.

Стив Бэннон, занимавший одну из ключевых позиций в предвыборном штабе Трампа в 2016 году, покинул пост советника президента США по стратегическим вопросам 18 августа 2017 года. Его позиции в Белом доме были ослаблены после того, как главой аппарата стал Джон Келли. Трамп подозревал, что утечки информации из Белого дома, компрометирующие советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, связаны с Бэнноном. Кроме того, он вступил в конфликт с дочерью президента, Иванкой Трамп, и ее супругом — Джаредом Кушнером. После ухода из Белого дома Бэннон вернулся на место генерального директора новостного сайта Breitbart News.

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