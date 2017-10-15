Министерство информации и коммуникаций Казахстана заявило, что видео прорыва ограждений на границе с Кыргызстаном было снято несколько лет назад

- В Министерстве информации и коммуникаций РК заявили, что видео прорыва ограждений на казахстанско-кыргызской границе было снято несколько лет назад, передает Tengrinews.kz.

«На сегодняшний день операция по усиленному контролю казахстанско-кыргызского участка государственной границы ведется в плановом режиме. Проведенная проверка показала, что инцидент с прорывом ограждений на таможенном участке, зафиксированный на распространяемом в сети Интернет видео, с момента начала операции не происходил и имел место несколько лет назад», - говорится в сообщении.

«Контроль проводится в рамках исполнения законодательства ЕАЭС с целью сокращения объема «серого» импорта», - сообщили в ведомстве.

В МИК РК отметили, что в рамках проводимых работ за последние сутки из 131 проверенного транспортного средства выявлено 13 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. Речь идет о превышении весогабаритных параметров – 2, отсутствии казахстанского бланка разрешения – 3 и иных нарушениях – 8. Всего за вышеуказанные нарушения наложено административного штрафа на сумму 285 тысяч тенге.

«Наряду с этим один пассажирский автобус помещен на штрафную стоянку по причине отсутствия разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок», - отметили в министерстве.