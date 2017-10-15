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  15 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане объяснили запрет в отношении 5 молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана
Предыстория: Министерство информации и коммуникаций Казахстана заявило, что видео прорыва ограждений на границе с Кыргызстаном было снято несколько лет назад

CA-NEWS (KZ) - В отношении пяти кыргызстанских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан, так как ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации и коммуникаций Казахстана.

«С 10 октября усилен ветеринарный контроль на казахстанско-кыргызской границе. В настоящее время на 6 пограничных ветеринарных постах задействовано – 32 инспектора», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день в отношении 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан, так как ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции.

В отношении отдельных видов продукции 2-х кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль.

«13 октября на посту «Карасу» задержана одна машина с пищевой продукцией с нарушениями в оформлении ветеринарного сертификата. Наложен штраф в размере 226 900 тенге, груз возвращен. Также была задержана партия немаркированного груза сельскохозяйственной продукции весом 2,5 тонны, что является грубым нарушением фитосанитарных требований национального законодательства и законодательства ЕАЭС», - говорится в тексте.

«С момента усиления ветеринарного контроля в отношении кыргызских товаров наблюдается резкое снижение их ввоза и отсутствие транзита», - отмечает ведомство.

По данным министерства, с началом усиления фитосанитарного контроля в пунктах контроля и назначения досмотрено 105 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 692,6 тонн. Из них на границе досмотрена 81 автомашина – 521,6 тонн продукции, в пунктах назначения 24 автомашины - 172 тонны продукции. Выявлено 11 фактов нарушений.

«В отношении нарушителей приняты следующие меры: по 10 фактам – груз возвращен в Кыргызстан, в т.ч. по 2 фактам наложен штраф; по 1 факту – наложен штраф; возвращено продукции весом 44 тонны, наложено штрафа на сумму – 68 тыс. тенге», - заключается в сообщении.

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Комментарии (12)
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CONOR_MCGREGOR
16:03, 15 октября 2017
Цитата: Yerman 15:34, 15.10.2017
Почитайте комментарий тут http://ca-news.org/news:1410376 и делайте выводы как вас разводил и разводит АША. И что следует отсюда. Скорее всего двери ЕАЭС временно, если не насовсем закрываются.
Манка, кем ты себя возомнил?! Пшел отсюда!
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donor
15:47, 15 октября 2017

Yerman
Ну и не надо. Пока от ЕАЭС одни слова. Не зря же Лукашенко возмущается - на бумагах одно, на деле - другое. Так и у нас. Казахов нравится - флаг им в руки. Держите границу - сейчас у вас овощи и фрукты взлетят по ценам как в России
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aylin.tuleberdieva
15:43, 15 октября 2017
Пусть идут в баню со своими объяснениями!
Обращаюсь ко всем гражданам Кыргызстана, меня волнует вот уже несколько дней один вопрос… Почему Назарбаев так поступает с границами и с нашими мигрантами, которые работают в Казахстане! Я ничего не имею против жителей Казахстана, казахи наши братья и мы простые жители уважаем народ Казахстана. Но никак мы не можем смириться с тем, что Назарбаев творит. Он из-за личных обид и из-за поддержки рейдера-олигарха готов положить конец нашим отношениям. Он готов разрушить ЕАЭС, он готов даже, чтоб на границах умирали из-за его приказов граждане, как наши, так и его граждане. Думаю нам кыргызстанцам стоит подумать о союзе в ЕАЭС где нашим посредником с Россией является Назарбаев. Он привык к пагубной привычке закрывать границы. Это не есть хорошо. Надо поговорить с Путиным и поставить все вопросы над и. Надо говорить, что мы не можем быть в союзе пока есть такой Назарбаев. Нам стоит посмотреть в сторону Китая, Индии, Ирана и Туркменистана, кстати есть выход к Каспийскому морю… Мы с Россией сможем договориться о чем угодно и прийти к общему, а с хозяином Бабанова нет! Проблему мигрантов в России мы решим, думаю сможем договориться об особом статусе их. А мигрантам в Казахстане придется менять паспорта или же уезжать из этой страны Назарбаева. Народ Казахстана, мы всегда будем с вами и будем желать вам добра, вы наши братья. Но мы не сможем быть с Назарбаевым, который влезает в нашу политику и поддерживает человека, который является отпетым аферистом.
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Yerman
15:34, 15 октября 2017
Почитайте комментарий тут http://ca-news.org/news:1410376 и делайте выводы как вас разводил и разводит АША. И что следует отсюда. Скорее всего двери ЕАЭС временно, если не насовсем закрываются.
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tusha
15:32, 15 октября 2017
молчание - золото. хорошая поговорка.
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lybopytnyi
15:32, 15 октября 2017
Добро пожаловать в Еаэс!
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Yerman
15:31, 15 октября 2017
И Белорусы и Россияне только рады будут. Покупательская способность Киргизии на нуле, а дешевой некачественной, по крайне мере неправильно сертифицированной продукции оттуда много идет. Что выберут Белорусы и Россияне? Конечно отчисление халявщика двоечника, которого в Союз Казахстан затащил. Так что за всю ту помощь которую Казахстан все время оказывал БЕЗВОЗМЕЗДНО, за то что в ЕАЭС помог войти, ваш недоумок отплатив хамством и оскорблениями отбросил вас на лет 15 назад. Ровно туда где вы были до Таможенного союза. Тепрь вы будете прямыми вассалами РФ, КЗ, УЗ и Китая одновременно. В 4 дыры драть будут короче. Раз Казахи и Назарбаев плохие, сосите у других. От добра, добра не ищут!
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Yerman
15:25, 15 октября 2017
Судя по всему, особенно по Россйиским СМИ КР в ЕАЭС еще не скоро водйет. Если вообще войдет. С такой политикой и частотой создания скандалов и нарушения норм ЕАЭС, еще долго возиться придется
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251
15:04, 15 октября 2017
Пора воду им закрыть!
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Sagynbaev_95
15:00, 15 октября 2017
Надо срочно созвать совет ЕАЭС!
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donor
14:58, 15 октября 2017
Надо запретить заводить кпзазскую модочную продукцию и вообще из других стран. Наши производители хорошие. Казахстан помнится вообще ввел запрет на ввоз молочнуой продукции из КР, когда КР вступил в ЕАЭС
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nmats
14:53, 15 октября 2017
Пора и нам тоже закрывать границу!
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