В Казахстане объяснили запрет в отношении 5 молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - В отношении пяти кыргызстанских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан, так как ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации и коммуникаций Казахстана.

«С 10 октября усилен ветеринарный контроль на казахстанско-кыргызской границе. В настоящее время на 6 пограничных ветеринарных постах задействовано – 32 инспектора», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день в отношении 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан, так как ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции.

В отношении отдельных видов продукции 2-х кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль.

«13 октября на посту «Карасу» задержана одна машина с пищевой продукцией с нарушениями в оформлении ветеринарного сертификата. Наложен штраф в размере 226 900 тенге, груз возвращен. Также была задержана партия немаркированного груза сельскохозяйственной продукции весом 2,5 тонны, что является грубым нарушением фитосанитарных требований национального законодательства и законодательства ЕАЭС», - говорится в тексте.

«С момента усиления ветеринарного контроля в отношении кыргызских товаров наблюдается резкое снижение их ввоза и отсутствие транзита», - отмечает ведомство.

По данным министерства, с началом усиления фитосанитарного контроля в пунктах контроля и назначения досмотрено 105 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 692,6 тонн. Из них на границе досмотрена 81 автомашина – 521,6 тонн продукции, в пунктах назначения 24 автомашины - 172 тонны продукции. Выявлено 11 фактов нарушений.

«В отношении нарушителей приняты следующие меры: по 10 фактам – груз возвращен в Кыргызстан, в т.ч. по 2 фактам наложен штраф; по 1 факту – наложен штраф; возвращено продукции весом 44 тонны, наложено штрафа на сумму – 68 тыс. тенге», - заключается в сообщении.