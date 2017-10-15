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  15 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На учениях в Казахстане ожидается участие контингента из Кыргызстана, - Минобороны РК

CA-NEWS (KZ) - С 16 по 20 октября 2017 года на территории Казахстана, полигоне "Илийский" пройдут учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности" Нерушимое братство-2017", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК .

"В учении примут участие миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в Минобороны Казахстана.

"Прибытие контингента Кыргызстана ожидается сегодня, военнослужащие пересекли кыргызстанско-казахстанскую границу на шести военных автомашинах в 13.00 часов. и движутся к месту проведения учения", - проинформировали в ведомстве. 

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Комментарии (2)
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tusha
15:54, 15 октября 2017
надеюсь без проверки на границе...............
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maysalbek
15:42, 15 октября 2017
Пусть сначала сдадут нам Бобика и Утемуратова!
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