На учениях в Казахстане ожидается участие контингента из Кыргызстана, - Минобороны РК

CA-NEWS (KZ) - С 16 по 20 октября 2017 года на территории Казахстана, полигоне "Илийский" пройдут учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности" Нерушимое братство-2017", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК .

"В учении примут участие миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в Минобороны Казахстана.

"Прибытие контингента Кыргызстана ожидается сегодня, военнослужащие пересекли кыргызстанско-казахстанскую границу на шести военных автомашинах в 13.00 часов. и движутся к месту проведения учения", - проинформировали в ведомстве.