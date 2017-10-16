В Афганистане предотвратили крупный теракт
- Азия и мир, происшествия
- 9:47, 16 октября 2017
- Просмотров: 785
CA-NEWS (CA) - Крупный теракт удалось предотвратить силам правопорядка в столице Афганистана, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.
Шеф уголовной полиции города Мохамед Салем Алмас рассказал журналистам, что полицейские остановили грузовик, в котором обнаружили 2,7 тыс. кг взрывчатки.
По информации агентства Khaama Press, инцидент произошел в субботу вечером. Полицейские открыли огонь по боевику, когда тот не подчинился приказу остановить автомобиль на КПП. Террорист получил огнестрельные ранения.
По оценке правоохранителей, теракт планировался связанной с движением «Талибан» террористической группировкой «Хаккани». Предполагалось взорвать машину в оживленном районе Кабула.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь