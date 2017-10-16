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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане предотвратили крупный теракт

CA-NEWS (CA) - Крупный теракт удалось предотвратить силам правопорядка в столице Афганистана, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Шеф уголовной полиции города Мохамед Салем Алмас рассказал журналистам, что полицейские остановили грузовик, в котором обнаружили 2,7 тыс. кг взрывчатки.

По информации агентства Khaama Press, инцидент произошел в субботу вечером. Полицейские открыли огонь по боевику, когда тот не подчинился приказу остановить автомобиль на КПП. Террорист получил огнестрельные ранения.

По оценке правоохранителей, теракт планировался связанной с движением «Талибан» террористической группировкой «Хаккани». Предполагалось взорвать машину в оживленном районе Кабула.

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