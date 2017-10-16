РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Спикер Сената Казахстана прокомментировал победу С.Жээнбекова на выборах в Кыргызстане

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предварительные итоги выборов Кыргызстана, согласно которым лидирует кандидат Сооронбай Жээнбеков, набравший свыше 54% голосов избирателей.

«Президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик С. Жээнбеков, понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном», - написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.

Новости по теме:

print
Комментарии (3)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
ripple
05:23, 16 октября 2017
С. Жээнбеков - нелегитимный президент. Власть использовала не только админ ресурсы, но обычных бандитов и криминалов. Не верьте когда они говорят что провели честные выборы! это не так. Власть использовала криминал и админ.ресурс. Это миф что в КР есть демократия.
Нет аватара
asilich
03:26, 16 октября 2017
Молодец что осознал
Нет аватара
Nem1roff
02:33, 16 октября 2017
Красава
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×