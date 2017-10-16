Спикер Сената Казахстана прокомментировал победу С.Жээнбекова на выборах в Кыргызстане

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предварительные итоги выборов Кыргызстана, согласно которым лидирует кандидат Сооронбай Жээнбеков, набравший свыше 54% голосов избирателей.

«Президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик С. Жээнбеков, понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном», - написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.