Спикер Сената Казахстана прокомментировал победу С.Жээнбекова на выборах в Кыргызстане
CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предварительные итоги выборов Кыргызстана, согласно которым лидирует кандидат Сооронбай Жээнбеков, набравший свыше 54% голосов избирателей.
«Президентом дружественного Кыргызстана избран опытный политик С. Жээнбеков, понимающий важность всестороннего сотрудничества с Казахстаном», - написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.
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