РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава Таджикистана потребовал прекратить внеплановые проверки предпринимателей
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал от госструктур безосновательно не вмешиваться в деятельность предпринимателей. Он назвал регулярные безосновательные проверки бизнес-сектора помехой для экономического развития страны.

Эмомали Рахмон сказал 14 октября на встрече в Душанбе с десятками предпринимателей, что до сих пор наблюдается большое количество проверок деятельности субъектов предпринимательства, что вызывает озабоченность. «С целью предотвращения безосновательных проверок я поручил Министерству юстиции, Комитету по инвестициям и госкомимуществу и Налоговому комитету внести поправки в действующее законодательство», - сказал глава государства.

Ранее некоторые представители бизнеса сообщили, что если в Таджикистане не улучшится отношение к частным предпринимателям, то в стране зачахнет не только бизнес, но и произойдет утечка инвестиций.

Некоторые местные предприниматели, которые покинули родину и сейчас ведут бизнес в России, Казахстане и Кыргызстане, сказали, что многочисленные проверки госорганов, отсутствие независимой судебной системы для справедливого рассмотрения финансовых споров и угроза потери бизнеса вынудила их вывести свой капитал за пределы страны.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в свою очередь предприниматели тоже должны быть добросовестными. «Несмотря на послабление налоговых нагрузок, до сих пор некоторые предприниматели уклоняются от уплаты налогов и скрывают реальные доходы», - отметил президент, добавив, что за восемь месяцев этого года сумма скрытых налоговых платежей со стороны предпринимателей составила более 1,5 млрд сомони (более 170 млн $).

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×