В Москве задержан мужчина, убивший шампуром парикмахера из Узбекистана (видео)

- Парикмахер, которого все звали Даня, работал в парикмахерской в поселке Первомайское в Новой Москве. Мастер брал за стрижку всего 200-250 рублей. Устроиться в хорошее место Даня не мог, так как был гастарбайтером, пишет province.ru.

13 октября клиент заколол Даню шампуром – тремя ударами в область сердца. Об этом диком случае на своей страничке в Фейсбуке 14 октября рассказал пользователь Антон Беляков. Его друг являлся постоянным клиентом Дани.

Накануне, 12 октября Даня подстриг мужчину. Тот расплатился, отдал 200 рублей и ушел. А в пятницу, 13-го клиент вернулся. Сказал, что посмотрел в зеркало и стрижка ему не понравилась.

«Здоровяка, хотя он и не мог толком объяснить, что конкретно ему не нравится в прическе, усадили в кресло и стали «исправлять». В результате, оставшийся недовольным результатом, отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанёс три удара в сердце своего «обидчика». Парень не защищался. Прохожие не вмешивались», - пишет Антон Беляков.

Парикмахер умер до приезда скорой помощи. Убийцу полиция задержала вечером того же дня в соседнем городе Троицк.

«По подозрению в убийстве был задержан 26-летний Павел, житель райцентра из Кировской области. Он ранее дважды судим на родине за кражи и неправомерное завладение автотранспортом», - сообщает МК.