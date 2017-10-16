В Москве задержан мужчина, убивший шампуром парикмахера из Узбекистана (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 9:04, 16 октября 2017
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13 октября клиент заколол Даню шампуром – тремя ударами в область сердца. Об этом диком случае на своей страничке в Фейсбуке 14 октября рассказал пользователь Антон Беляков. Его друг являлся постоянным клиентом Дани.
Накануне, 12 октября Даня подстриг мужчину. Тот расплатился, отдал 200 рублей и ушел. А в пятницу, 13-го клиент вернулся. Сказал, что посмотрел в зеркало и стрижка ему не понравилась.
«Здоровяка, хотя он и не мог толком объяснить, что конкретно ему не нравится в прическе, усадили в кресло и стали «исправлять». В результате, оставшийся недовольным результатом, отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанёс три удара в сердце своего «обидчика». Парень не защищался. Прохожие не вмешивались», - пишет Антон Беляков.
Парикмахер умер до приезда скорой помощи. Убийцу полиция задержала вечером того же дня в соседнем городе Троицк.
«По подозрению в убийстве был задержан 26-летний Павел, житель райцентра из Кировской области. Он ранее дважды судим на родине за кражи и неправомерное завладение автотранспортом», - сообщает МК.