Казахи открыли ресторан с национальной кухней на Манхэттене в Нью-Йорке

CA-NEWS (KZ) - Казахские блюда теперь можно попробовать в небольшом уютном ресторане на Манхэттене в Нью-Йорке. Его открыли наши соотечественники - брат с сестрой из Караганды, сообщает телеканал «24 Хабар».

В меню есть и другие блюда, предложенные их шеф-поваром, который прославился работой с Робертом Де Ниро. Идея об открытии ресторана с казахским колоритом и блюдами национальной кухни у Фариды и Жанибека Габбасовых появилась еще во время учебы в США.

Родные брат с сестрой из Караганды получили образование, которое никак не подходило для ресторанного бизнеса и сферы общественного питания. Фарида закончила институт моды и технологий в Нью-Йорке. Потом она успешно работала дизайнером, а Жанибек после политехнического института Караганды продолжил учебу в американском вузе Майами. Находясь вдали от родины, они старались знакомить своих американских друзей не только с казахской историей, культурой и традициями, но и угощали казахскими блюдами.

Фарида Габбасова, хозяйка ресторана на Манхэттене: «Все стараются открыть свою кухню в Америке: китайцы, турки, любые другие нации и народности. Почему бы Казахстану свою кухню не сделать открытием для многих стран. Есть узбекские рестораны в Бруклине, но казахских точно нет нигде в Америке, ни в одном штате. Если честно, мы не знали, что будем первыми казахстанцами в этой сфере здесь. У нас не было такой цели».

Жанибек Габбасов, ресторатор: «Наш шеф-повар, который с нами составлял меню и основал рецепты, известный в Нью-Йорке. Он работал у Роберта Де Ниро. Он разрабатывает меню, чтобы вкусовые качества нравились не только нам, но и американскому населению. Здесь у нас больше organic food (натуральные продукты). Наше фирменное блюдо называется waffle dog. Специально для нас делают сосиски по нашему рецепту. Направление у нас больше как health kitchen (здоровая еда). Люди думают, что это сэндвичи, на самом деле это органические бургеры и мясо».

«Чтобы как-то немножечко определить и дать большему населению знать о наших казахских блюдах, мы открыли Catering – общественное питание для крупных компаний. Я лично хожу, встречаюсь с их менеджерами и говорю, что мы из Казахстана, у нас такая продукция с казахским направлением. Вместо хлеба мы можем предлагать баурсаки. Мы обслуживаем ланчи, завтраки и ужины в большом количестве. Для обслуживания мероприятий за пределами ресторана в меню обязательно предлагается бешбармак, куырдак и плов», - отметил Фарида.

Фарида с Жанибеком хотели добавить в этот экзотический для американцев список блюд и молочный напиток кумыс, но найти его в штате Нью-Йорк так и не удалось.

Ресторатор рассказал, что представители американской компании позвонили к нам и спросили, что такое плов. «Мы объяснили все, выслали фотографии. Они были заинтересованы. Это было что-то необычное для них. Когда мы отвезли, им понравилось. Они написали нам очень большой отзыв с пятью звездами. Они продолжают заказывать много раз».