Глава МИД Узбекистана проведёт переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани

CA-NEWS (UZ) - Правительственная делегация Узбекистана 16-18 октября во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с официальным визитом Иран, сообщила пресс–служба МИДа.

Программой визита предусмотрены встречи и переговоры с Президентом Ирана Хасаном Рухани, Вице-президентом Суреном Саттари, Министром иностранных дел Джавадом Зарифом, руководителями других государственных структур Ирана.

Делегация Узбекистана также примет участие в Узбекско-иранском бизнес-форуме и проведет переговоры с перспективными партнерами.