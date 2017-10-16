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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана проведёт переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани

CA-NEWS (UZ) - Правительственная делегация Узбекистана 16-18 октября во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с официальным визитом Иран, сообщила пресс–служба МИДа.

Программой визита предусмотрены встречи и переговоры с Президентом Ирана Хасаном Рухани, Вице-президентом Суреном Саттари, Министром иностранных дел Джавадом Зарифом, руководителями других государственных структур Ирана.

Делегация Узбекистана также примет участие в Узбекско-иранском бизнес-форуме и проведет переговоры с перспективными партнерами.

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