В туркменском Дашогузе 10-кратное увеличение оплаты детсада вызвало стихийную акцию протеста

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане из-за отмены социальных льгот и удорожания оплаты на некоторые виды услуг среди населения растёт недовольство. В частности десятикратное подорожание оплаты детского сада, в Дашогузской области стало причиной небольших демонстраций, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Работники Дашогузской городской администрации и областного управления народного образования, в беседе подтвердили информацию о том, что 10 октября группа из нескольких десятков человек, в основном женщин собрались на импровизированное шествие в центре города.

Собеседники, говорившие на условиях анонимности, рассказали, что группа протестовавших женщин сначала собрались у областного управления образования, который находится в центре Дашогуза. Там встретивший их представитель управления посоветовал «идти в хякимлик и жаловаться им», после чего демонстранты всей группой, пешим ходом направились в сторону администрации города Дашогуза.

Весть о том, что возникло стихийное шествие женщин быстро распространилась по городу и не дойдя до дашогузкого городского хякимлика, на площадке перед зданием их дорого перегородил отряд «ОМОН», оперативно прибывший на место. Специальный отряд министерства внутренних дел окружил протестующих и держал на площадке до получения последующих указаний.

Чтобы успокоить участников шествия на площадку перед зданием городской администрации прибыли заместитель хякима (мэра) города Дашогуза и заместитель хякима по вопросам образования. Но у прибывших представителей администрации диалог с протестующими не получился, так как они сообщили, что не уполномочены давать какие либо обещания.

Ранее, о стихийной акции протеста в Дашогузе 10 октября первым сообщило издание «Хроника Туркменистана». Издание также сообщало, что причиной недовольства стало 10-кратное повышение оплаты детского сада.

Как стало известно, с 1 ноября в Туркменистане месячная оплата детского сада за одного ребёнка вырастет с 8 манат до 80 манат, то есть в 10 раз. Как рассказали представители министерства образования в некоторых регионах месячная оплата может составить 96 манат.

Источники в Дашогузе также сообщили, что против работника областного управления образования, посоветовавшего протестующим идти со совей жалобой в городскую администрацию было заведено уголовное дело. Как утверждают собеседники, его обвиняют «в призыве к протестам против государства и в презрении чаяний президента по улучшению благосостояния народа».

«Хроника Туркменистана» также утверждает, что «десятки недовольных новыми правилами людей собрались не только в Дашогузе, но и в некоторых других райцентрах северного региона страны».

О том, что массовое недовольство людей новыми расценками услуг детских садов имели место быть рассказал работник правоохранительных органов Болдумсазского района Дашогузской области.

По его словам, в Болдумсазском районе, как только стало известно о 10-кратном повышении оплаты в детских садах, несколько десятков недовольных родителей пришли в районную администрацию. Люди были настолько удручены, что дело дошло до драки.

«В Болдумсазском районе есть около восьми детских садов и из-за сильного недовольства жителей, местные власти решили пока их закрыть. Местные официальные лица также сказали людям о том, что теперь в детских садах вода, газ и электричество будут платными и поэтому повысили месячную оплату за детей. Представители районной администрации, как предварительное решение, предложили, чтобы пока пусть платят те родители, которые в состоянии оплатить новые. Они дали распоряжение подготовить список таких родителей. Они сказали, что на основе этих списков, для этих семей введут в эксплуатацию неаколько детских садов. После этого, те родители, которые не в состоянии потянуть новые цены, начали драку. Они настаивали на том, что государство Туркменистан обязано давать своим детям бесплатное образование», - рассказал источник в Болдумсазском районе Дашогузской области.