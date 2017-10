Президенту Национального олимпийского комитета Украины в Монголию подарили двух лошадей (фото)

CA-NEWS (MNG) - Президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке во время его визита в Монголию подарили двух лошадей, названных в его честь - Сергей и Бубка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Монгольское гостеприимство. Получил в подарок двух лошадей, их зовут Сергей и Бубка. Они останутся в Монголии и будут принимать участие в соревнованиях. Желаю им удачи», - написал Бубка.

Mongolian hospitality. Got two horses as present called Sergey and Bubka. They will stay and compete in Mongolia. Wish success@iocmedia pic.twitter.com/bMfW9eSRMS