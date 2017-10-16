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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президенту Национального олимпийского комитета Украины в Монголию подарили двух лошадей (фото)

CA-NEWS (MNG) - Президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке во время его визита в Монголию подарили двух лошадей, названных в его честь - Сергей и Бубка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Монгольское гостеприимство. Получил в подарок двух лошадей, их зовут Сергей и Бубка. Они останутся в Монголии и будут принимать участие в соревнованиях. Желаю им удачи», - написал Бубка.

Глава НОК Украины находится в Монголии с рабочим визитом. В рамках поездки он встретился с президентом страны Халтмаагийн Баттулгой и обсудил вопросы развития спорта и олимпийского движения. Также на встрече состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между НОК Украины и Монголии. Президент Монголии наградил Бубку государственным орденом «Полярная Звезда» за вклад в развитие спорта.

Как сообщает ТАСС, Бубка является олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира в прыжках с шестом. Он 35 раз устанавливал мировые рекорды (на открытых стадионах и в помещениях). С 1994 года ему принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом (6,14 м).

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