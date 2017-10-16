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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Власти выделят $50 млн на благоустройство Ташкента
CA-NEWS (UZ) - Постановлением Кабинета Министров от 30 сентября при столичном хокимияте (администрации) создан Фонд благоустройства и улучшения благосостояния города Ташкента.

Первоначальный вклад столичного хокимията в Фонд формируется за счет кредита Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан на сумму 50 млн долларов США, рефинансируемого через Нацбанк. Он предоставлен на 5 лет, включая льготный период – 2 года, под 2,25% годовых, включая маржу рефинансирующего банка – 0,25% годовых. Комиссионные сборы не взимаются.

Полученный кредит планируется использовать, в частности, для улучшения благосостояния населения, решения проблем водоснабжения и канализации, ремонта внутренних дорог махаллей, строительства и укрепления материально-технической базы социальных объектов, возведения служебных домов для сотрудников социальной сферы.
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