Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Восточно-Казахстанской области
- Казахстан, происшествия
- 10:16, 16 октября 2017
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CA-NEWS (KZ) - Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Восточно-Казахстанской области, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН РК.
Подземные толчки были зафиксированы 16 октября в 07:51 по местному времени. Эпицентр землетрясения расположен в 574 километрах на восток от Алматы.
«Энергетический класс землетрясения составил 8.7, магнитуда — MPV 4.2, глубина — 10 километров», - говорится в сообщении.
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