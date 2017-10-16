Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Восточно-Казахстанской области

- Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Восточно-Казахстанской области, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН РК.

Подземные толчки были зафиксированы 16 октября в 07:51 по местному времени. Эпицентр землетрясения расположен в 574 километрах на восток от Алматы.

«Энергетический класс землетрясения составил 8.7, магнитуда — MPV 4.2, глубина — 10 километров», - говорится в сообщении.