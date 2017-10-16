В 2018 году Ташкент и Хиву соединит высокоскоростной поезд Afrosiyob

CA-NEWS (UZ) - В 2018 году между Ташкентом и городом, объявленным ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия Хивой, запустят высокоскоростной поезд Afrosiyob.

В Хорезмской области на дняx прошла внеочередная сессия, в которой принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Глава государства ознакомился с темпами развития области и реализацией проектов в рамках программы по 2019 год. На заседание было отмечено, что в следующем году запустят высокоскоростной поезд Afrosiyob, который соединит столицу, Ташкент, и Хиву, сообщает ut.uz.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что на сегодня в стране многое делается для развития дорожных сетей и соответствующих коммуникаций. В том числе автодороги и железные дороги с современным транспортом, ускоряющем передвижение.

Сейчас в стране укладываются железные пути в 335 км между Бухарой и Мискином, которые сократят время сообщения между городами на 4-5 часов. Эти улучшения интересны для Узбекистана еще и со стороны туризма, который тоже активно развивается в республике.