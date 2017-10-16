В Таджикистане жених и родители осуждены за то, что поженили несовершеннолетних детей

- Суд Яванского района Хатлонской области вынес приговоры четверым жителям за то, что они поженили своих несовершеннолетних детей.

Супруги С.Шарипов и Д.Абдуллоева, их сын - жених У. Шарипов и мать несовершеннолетней невесты Н. Саъдиева приговорены за то, что в октябре 2016 года сознательно поженили несовершеннолетних детей, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

«Родители поженили по законам ислама (никох), без регистрации брака в органах ЗАГС, своих детей - 17-летнего У.Шарипова и 16-летнюю Н.Рахимову. За это родители новобрачных приговорены к одному году исправительных работ каждый с удержанием 20 процентов заработной платы. приговорен к 140 часам принудительных работ и сам жених», - сообщает генпрокуратура.

В Таджикистане с 1 января 2011 года вступили в силу поправки в Семейный Кодекс республики, согласно которым брачный возраст для девушек изменен с 17 на 18 лет.

Данные поправки были утверждены президентом Эмомали Рахмоном 21 июля 2010 года. До принятия этих поправок, брачный возраст в республике, согласно внесенным в 1998 году изменениям в Семейный Кодекс, был установлен в 17 лет, а в исключительных случаях разрешено выходить замуж даже в 16 лет.

Подробнее: http://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20171016/chetvero-zhitelei-yavana-osuzhdeni-za-to-chto-pozhenili-nesovershennoletnih-detei