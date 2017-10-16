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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Türkmentelekom» и ашхабадская ГТС проводят акцию по снижению тарифов на безлимитный интернет
CA-NEWS (TM) - В честь 26-й годовщины независимости Туркменистана государственный интернет-провайдер «Türkmentelekom» и ашхабадская городская телефонная сеть проводят праздничную акцию: с 5 по 31 октября 2017 года абононентам будет предоставлена возможность подключения к безлимитному интернету по сниженным тарифам, сообщает госинформагентство.

Интернет со скоростью до 256 Kbit/s будет доступен по цене 135 манатов в месяц (ранее 190 манатов), до 512 Kbit/s по цене 150 манатов (ранее 250 манатов), до 2048 Kbit/s по цене 250 манатов (ранее услуга не предоставлялась).

Для жителей сельской местности подключение к безлимитному интернету со скоростью до 256 Kbit/s во время акции будет осуществляться по цене 75 манатов в месяц, что должно в разы увеличить количество интернет-пользователей в отдаленных уголках Туркменистана. Это особенно актуально в контексте задач по модернизации информационно-коммуникационных систем и расширения их георграфического охвата на территории страны.

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