Путин призвал мир задуматься о послевоенном восстановлении Сирии

- Мировому сообществу пора задуматься о том, как помочь Сирии после войны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге

"Полагаю, мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объемах оказать помощь этой и другим странам региона, как эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию, укреплению государственных институтов, в том числе и законодательной ветви власти", - цитирует его слова "Интерфакс".

По словам Путина, такие задачи также достойны обсуждения на парламентском и межпарламентском уровнях.

Президент также заявил, что борьба с терроризмом должна вестись только сообща и без скрытых повесток и использования радикалов.

"Убеждены, бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, без скрытых повесток, без использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только сообща", - заявил он.

Он отметил, что Россия не раз призывала в этих целях создать широкую международную коалицию и считает важным наладить партнерство в борьбе с террором.