Делегация Узбекистана примет участие в форуме Арабского экономического сотрудничества в Душанбе
- Узбекистан, политика
- 10:53, 16 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 16 октября, делегация Министерства иностранных дел Республики Узбекистан примет участие во втором заседании Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой в г.Душанбе.
15 октября в Душанбе состоялось заседание старших должностных лиц.
Планируется, что в ходе душанбинского форума будут обсуждены вопросы, связанные с развитием экономического сотрудничества, партнерства, содействия в улучшении и развитии отношений между арабскими странами и государствами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой, а также вопросы поддержания мира и стабильности в регионе.
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