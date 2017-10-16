Делегация Узбекистана примет участие в форуме Арабского экономического сотрудничества в Душанбе

- Сегодня, 16 октября, делегация Министерства иностранных дел Республики Узбекистан примет участие во втором заседании Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой в г.Душанбе.

15 октября в Душанбе состоялось заседание старших должностных лиц.

Планируется, что в ходе душанбинского форума будут обсуждены вопросы, связанные с развитием экономического сотрудничества, партнерства, содействия в улучшении и развитии отношений между арабскими странами и государствами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой, а также вопросы поддержания мира и стабильности в регионе.