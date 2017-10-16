Мать журналиста Бобомурода Абдуллаева попросила у следователя СНБ свидания с сыном

CA-NEWS (UZ) - Мать журналиста Бобомурода Абдуллаева, который с конца сентября наxодится в застенкаx СНБ без какой–либо связи с внешним миром, обратилась следователю следственного изолятора СНБ Н. Д. Туракулову с просьбой допустить её для свидания сыном, однако ответа не получила. Об этом стало известно Инициативной группе независимыx правозащитников Узбекистана.

69-летняя Мадаминова Гавхаржон, пенсионерка, бывшая учительница школы, 11 октября 2017 года встретилась с государственным адвокатом, защитником обвиняемого Шахзодом Шариповым и просила адвоката рассказать о состоянии здоровья сына, а также огородить её сына от избиений и пыток.

Государственный адвокат протянул ей незаполненный бланк «Договора» на юридические услуги и просил подписать Мадаминову Гавхаржон, так как договор был распечатан очень мелким шрифтом не читая, подписалась, отдала запрошенную сумму в 300 тысяч сум и уехала. На другой день утром Гавхаржон пришла в адвокатуру получить заполненную копию «Договора» и с удивлением увидела об оплате 150 тысяч сум.

Как отмечается в сообщении ИГНПУ, государственный адвокат получает за услуги деньги от государства и не должен запрашивать за услуги у кого–либо из близкиx защищаемого. Кроме того, государственный адвокат до встречи с матерью его подзащитного Б. Абдуллаева ни разу не позвонил и не оповестил близких о состоянии подзащитного. Государственный адвокат также отметил матери журналиста: «…если даже наймёте 50 адвокатов, их не допустят на следствие и суд…», сообщает ИГНПУ.

Тем самым, он дал понять, что он является единственным и незаменимым адвокатом по настоящему делу.

В настоящее время Мадаминова Гавхаржон-апа с письменным заявлением обратилась Президенту РУз Шавкату Мирзиёеву и Генеральному прокурору РУз.

Напомним, что 44-летний независимый журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Ташкенте 27 сентября этого года. Вначале он проходил подозреваемым по делу о краже, которое было совершено в Юнусабадском районе Ташкента. Но спустя несколько дней журналистам сообщили о том, что Абдуллаев обвиняется по статье 159-4 («Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.