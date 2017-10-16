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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Итоги голосования на выборах президента Кыргызстана смотрятся убедительнее, чем привычные - 80-90% в поддержку действующих глав государств ЦА, - казахстанский политолог
Предыстория: То, что сейчас происходит в Кыргызстане будет определять новую политическую повестку дня для всего региона, - казахстанский политолог о выборах президента

CA-NEWS (KZ) - 55% полученных Сооронбаем Жээнбековым в ходе реальных выборов президента Кыргызстана смотрятся гораздо убедительнее и весомее, чем привычные для других стран Центральной Азии - 80-90% в поддержку действующих глав государств. Об этом заявил казахстанский политолог Досым Сатпаев комментируя итог президентских выборов в Кыргызстане на своей странице в Facebook.

«С одной стороны, победа Сооронбая Жээнбекова на выборах в Кыргызстане будет новой, довольно уникальной попыткой обеспечить преемственность власти не в узком кругу элиты, а через выборы», - считает политолог.

«По предварительным данным С.Жээнбеков на выборах получил почти 55% голосов (даже несмотря на активную поддержку А.Атамбаева, который, кстати, на своих первых президентских выборах в 2011 году получил около 62%). Но даже эти почти 55% полученные в ходе реальных выборов смотрятся гораздо убедительнее и весомее, чем привычные для других стран Центральной Азии - 80-90% в поддержку действующих президентов», - пишет автор.

«С другой стороны, неясно как долго кыргызский вариант преемственности продержится. Как показала практика (например разногласия между А.Атамбаевым и О.Бабановым), бывшие соратники, рано или поздно, могут стать политическими противниками. И поэтому никто не даст гарантии того, что со временем тот же С.Жээнбеков не захочет начать собственную политическую игру, как когда-то сделал сам А.Атамбаев или О.Бабанов», - отметил Сатпаев.

По его мнению, не менее интересно как сложатся отношения между новым президентом и будущим премьер-министром, у которого сейчас довольно серьезные властные полномочия после последних конституционных изменений. «Смогут ли уместиться две головы в одном казане? Поэтому самое интересное только начинается. Но многим как внутри страны, так и за ее пределами нужна политическая стабильность в Кыргызстане, а местному населению еще и эффективные социально-экономические реформы».

«А это также зависит от эффективного регионального сотрудничества. И здесь также интересно, сделает ли Кыргызстан ставку на более тесные партнерские связи с Узбекистаном охладив отношения с Казахстаном или Бишкек решит все начать с чистого листа?», - заключил казахстанский политолог.

Напомним, по данным ЦИК Кыргызстана, за Сооронбая Жээнбекова отдали голоса 54,81 % избирателей, за Омурбека Бабанова - 33,74%.

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Комментарии (3)
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Nursultan_Abishevich
12:10, 16 октября 2017
Правильно. Ничего не должно испортить наши близкую связь. Надо оставаться братьями и друзьями. Никого ближе нет.
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Nursultan_Abishevich
12:09, 16 октября 2017
Вот трезво оценил, молодец! Спасибо. А то одни обвинения в адрес кыргызов.
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moment
11:53, 16 октября 2017
Бишкеку нужны тесные партнерские связи и с Узбекистаном и Казахстаном, и конечно же с Китаем и Россией. Но они также нужны Астану, хотя бы для успешного продолжения дел казахских бизнесменов в Кыргызстане. А братский народ всегда остаются братами!
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