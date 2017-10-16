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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии пройдет Кубок Азии по баскетболу в формате 3х3
CA-NEWS (MNG) - С 27 по 29 октября в столице нашей страны пройдет Кубок Азии по баскетболу в формате 3х3 (стритболу) среди взрослых. В ходе этого квалификационного турнира команды будут бороться за право выступать на Летних олимпийских играх 2020 года, сообщает Монцамэ.

Напомним, что с этого года по решению ФИБА знальные и мировые чемпионаты именуются Кубками.

В турнире примут участие мужские и женские команды из 15 стран Азии, в частности из Монголии, Австралии, Новой Зеландии, Катара, Японии, Китая, Туркменистана, Кыргызстана, Малайзии, Ливана, Индии, Бахрейна и др.

Мужская команда Монголии в первом круге встретится с командами из Японии и Бахрейна, а женская сборная выступит против команд Китая и Шри-Ланки.

Кстати, команда Монголии завоевала золотую медаль на чемпионате мира по стритболу среди студентов, который прошёл с 14 по 17 сентября в китайском городе Сямэне. Это первая золотая медаль для монгольских спортсменов в этом виде спорта.

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