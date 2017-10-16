Президент Монголии посетил выставку японского фотографа (фото)

- Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил выставку японского фотографа Сугияма Тэрузо и поговорил с фотографом о событиях тех времён, сообщает ARD.

Фотовыставка «Культурное наследие Монголии, известное во всём мире. Улан-Батор 1983-2016» была организована в рамках мероприятий, посвящённых 45-летию установления дипломатичесих отношений между Монголией и Японией.

В 1987 году японский фотограф при поддержке Национального комитета Монголии при ЮНЕСКО выпустил четырехтомный альбом, куда вошли фотографии культурных ценностей Монголии, а в 1999 году он сделал и сохранил на пленке фотографии исторических и культурных ценностей Монголии, находящихся в России, Германии, Дании и в других странах.

Также он выпустил фотоальбомы «Монгольские религиозные картины» (1987), «Изобразительное искусство Монголии» (1988), «Архитектура и монастыри Монголии» (1990), «Кочевники Монголии» (1992), «Находка неизвестного автора или степные заметки Чингисхана» (1998).

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