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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Почти 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали (фото)
CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, написал на своей странице в Twitter министр информации Сомали Абдирахман Осман.

«К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки «Аш-Шабаб» в Могадишо», - написал министр.

Ранее поступала информация о 237 погибших.

Напомним, в субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо у входа в гостиницу «Сафари».

По данным Би-би-си, это самый масштабный теракт в Сомали с тех пор, как исламистская группировка «Аш-Шабаб» начала свою деятельность в 2007 году.

«Аш-Шабаб» тесно связана с террористической группировкой «Аль-Каида». Она ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед объявил трехдневный траур в стране.

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