Почти 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали (фото)

- Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, написал на своей странице в Twitter министр информации Сомали Абдирахман Осман.

«К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки «Аш-Шабаб» в Могадишо», - написал министр.

The death toll rises to 276 as of now and around 300 injured as a result of yesterday's barbaric attack by terrorists' group Al-Shabaab at KM5 junction in #Mogadishu, #Somalia