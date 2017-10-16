Почти 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали (фото)

- Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, написал на своей странице в Twitter министр информации Сомали Абдирахман Осман.

«К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки «Аш-Шабаб» в Могадишо», - написал министр.

The death toll rises to 276 as of now and around 300 injured as a result of yesterday's barbaric attack by terrorists' group Al-Shabaab at KM5 junction in #Mogadishu, #Somalia — Abdirahman O. Osman (@engyarisow) October 15, 2017

Ранее поступала информация о 237 погибших.

Напомним, в субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо у входа в гостиницу «Сафари».

По данным Би-би-си, это самый масштабный теракт в Сомали с тех пор, как исламистская группировка «Аш-Шабаб» начала свою деятельность в 2007 году.

«Аш-Шабаб» тесно связана с террористической группировкой «Аль-Каида». Она ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед объявил трехдневный траур в стране.

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