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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Монголии принял делегацию АБР
CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр У.Хурэлсух 13 октября принял делегацию во главе с представителем Монголии в Совете директоров Азиатского банка развития Мухаммадом Сами Саидом, сообщает Монцамэ.

Ознакомив его с текущим состоянием социально-экономического развития Монголии, Хурэлсух отметил, что правительство Монголии будет поддерживать тесное сотрудничество с АБР. Заявив, что Монголия продолжит реализацию программы деятельности правительства на 2016-2020 годы и программы по восстановлению экономики, Премьер-министр подчеркнул, что политическая ситуация останется стабильной независимо от формирования нового кабинета министров.

Затем он выразил признательность АБР за решение предоставить Монголии кредит на сумму 900 млн долларов и за выдачу первой части кредита в размере 250 млн долларов в рамках реализации программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

Мухаммад Сами Саид, в свою очередь отметил, что Азиатский банк развития выделит 1,2 млрд. долларов для Монголии на 2017-2020 годы и в рамках стратегии партнерства осуществит проекты и программы в таких сферах, как экономика, соцзащита, инфраструктура, сельское хозяйство, туризм, область возобновляемых источников энергии, малый и средний бизнес и помощь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Он также выразил уверенность, что Монголия подтвердит свои достижения в области бюджетной дисциплины и обеспечит макроэкономическую стабильность в стране.

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