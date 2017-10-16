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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Племянник вдовы Каримова Акбарали Абдуллаев: Я не собираюсь бежать из Украины! (видео)
Предыстория: В Киеве задержан племянник супруги Ислама КаримоваПродолжение: Родственник покойного президента Каримова получил статус беженца в Украине (видео)

CA-NEWS (UZ) - Украинские журналисты, которые хотели встретиться с племянником экс-первой леди Узбекистана Акбарали Абдуллаевым после получения им статуса беженца в Украине, не смогли найти его в стране и предполагают, что он уже давно покинул территорию Украины.

Проект "Настоящее время" представил видео, на котором Акбарали Абдуллаев во время суда говорит о том, что не собирается покидать территорию Украины.

Напомним, что 33-летний Акбарали Абдуллаев был задержан 14 января этого года в международном аэропорту Киева сразу после приземления его самолета. При себе он имел паспорта гражданина Доминиканской Республики и Республики Узбекистан. Украинские пограничники задержали Абдуллаева после того, как установили, что он находится в международном розыске.

На родине племянник экс-первой леди Узбекистана обвиняется в совершении ряда преступлений, среди которых «xищение», «сокрытие иностранной валюты», «легализация доходов, полученных от преступной деятельности».

Генеральная прокуратура Узбекистана направила в Киев официальный запрос об экстрадиции Акбарали Абдуллаева в Ташкент, но до сих пор не предоставила общественности никакой информации о данной процедуре.

В марте этого года Акбарали Абдуллаев обратился к властям Украины с просьбой о предоставлении политического убежища. 14 июня Миграционная служба этой страны удовлетворила его заявление на получение политубежища.

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