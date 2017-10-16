Глава Таджикистана потребовал прекратить внеплановые проверки предпринимателей

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал от госструктур безосновательно не вмешиваться в деятельность предпринимателей. Он назвал регулярные безосновательные проверки бизнес-сектора помехой для экономического развития страны.

Эмомали Рахмон сказал 14 октября на встрече в Душанбе с десятками предпринимателей, что до сих пор наблюдается большое количество проверок деятельности субъектов предпринимательства, что вызывает озабоченность. «С целью предотвращения безосновательных проверок я поручил Министерству юстиции, Комитету по инвестициям и госкомимуществу и Налоговому комитету внести поправки в действующее законодательство», - сказал глава государства.

Ранее некоторые представители бизнеса сообщили, что если в Таджикистане не улучшится отношение к частным предпринимателям, то в стране зачахнет не только бизнес, но и произойдет утечка инвестиций.

Некоторые местные предприниматели, которые покинули родину и сейчас ведут бизнес в России, Казахстане и Кыргызстане, сказали, что многочисленные проверки госорганов, отсутствие независимой судебной системы для справедливого рассмотрения финансовых споров и угроза потери бизнеса вынудила их вывести свой капитал за пределы страны.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в свою очередь предприниматели тоже должны быть добросовестными. «Несмотря на послабление налоговых нагрузок, до сих пор некоторые предприниматели уклоняются от уплаты налогов и скрывают реальные доходы», - отметил президент, добавив, что за восемь месяцев этого года сумма скрытых налоговых платежей со стороны предпринимателей составила более 1,5 млрд сомони (более 170 млн $).