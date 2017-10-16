Эмомали Рахмон призвал богатых арабов поддержать мусульманские страны

- Президент Таджикистан Эмомали Рахмон призвал развитые арабские государства оказать финансово-экономическую поддержку развивающимся странам исламского мира, сообщает Азия Плюс.

Открывая в понедельник, 16 октября, работу второго заседания Форума арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджана в Душанбе, Эмомали Рахмон предложил создать специальный Фонд, который должен пополняться за счет взносов развитых арабских стран.

Собранные средства, согласно идее таджикского президента, при необходимости должны быть направлены на поддержку развивающихся мусульманских стран.

Глава Таджикистана отметил, что в европейских и американских банках лежат миллиарды долларов богатых арабских стран. Он призвал направить небольшую часть от этих средств на поддержку развивающихся мусульманских стран. Однако, отметил Эмомали Рахмон, «эта поддержка должна быть бескорыстна».

По мнению таджикского лидера, вооруженные столкновения, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке и в Афганистане, являются результатом корыстных целей некоторых стран и групп людей.

«Все мы являемся свидетелями того, что происходит сегодня в Сирии, Ираке, Афганистане. Таджикистан прошел через это в начале 90-х годов, когда отдельные группировки при поддержке своих зарубежных покровителей хотели создать у нас Исламское государство. В результате страна оказалась в пучине братоубийственной войны, которая продолжалась в течение пяти лет», - сказал Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана сконцентрировал внимание участников форума на богатые ресурсы Таджикистана, предложив развитым арабским государствам вкладывать средства для освоения этих богатств.

«Предпринимательские и инвестиционные круги арабских стран, как надежные партнеры по развитию, используя вышеуказанные возможности и привилегии, могли бы наладить конструктивное сотрудничество с государственными и частными компаниями Таджикистана в различных областях. Богатые природные ресурсы, уникальная и неповторимая природа Таджикистана могут стать хорошим источником дохода для арабских инвесторов», - убежден Эмомали Рахмон.

В работе проходящего в Душанбе Форума арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджана участвуют представители 28 стран на уровне министров иностранных дел и экономик.

По итогам мероприятия, которое завершится сегодня во второй половине дня, запланировано принятие Душанбинской декларации.